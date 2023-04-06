В Купянском районе Харьковщины меняют время комендантского часа
В ряде громад Купянского района Харьковской области с субботы, 8 апреля, меняется продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает в Facebook врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
По его словам, в Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00.
В то же время в Великобурлукской и Шевченковской громадах он остается без изменений, с 22:00 до 06:00.
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Напомним, с 11 октября комендантский час на территории Купянского района действовал с 18:00 до 6:00, за исключением Великобурлукской и Шевченковской громад (с 22:00 до 6:00).
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 23:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ряде громад Купянского района Харьковской области с субботы, 8 апреля, меняется продолжительность комендантского часа.".