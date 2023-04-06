В Купянском районе Харьковщины меняют время комендантского часа

В ряде громад Купянского района Харьковской области с субботы, 8 апреля, меняется продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает в Facebook врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

По его словам, в Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00.

В то же время в Великобурлукской и Шевченковской громадах он остается без изменений, с 22:00 до 06:00.

Напомним, с 11 октября комендантский час на территории Купянского района действовал с 18:00 до 6:00, за исключением Великобурлукской и Шевченковской громад (с 22:00 до 6:00).