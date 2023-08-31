Оккупанты ударили по центру Купянска: есть раненый – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Артиллерийского обстрела РФ в 10:30 подверглась центральная часть города Купянск на Харьковщине.
В результате обстрела ранения получил мужчина 1962 года рождения, его госпитализировали, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Есть повреждения нежилых помещений, админпостроек и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийского обстрела РФ в 10:30 подверглась центральная часть города Купянск на Харьковщине.".