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Оккупанты ударили по центру Купянска: есть раненый – Синегубов

Происшествия 13:00   31.08.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты ударили по центру Купянска: есть раненый – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Артиллерийского обстрела РФ в 10:30 подверглась центральная часть города Купянск на Харьковщине.

В результате обстрела ранения получил мужчина 1962 года рождения, его госпитализировали, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Есть повреждения нежилых помещений, админпостроек и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы», — добавил глава ХОВА.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийского обстрела РФ в 10:30 подверглась центральная часть города Купянск на Харьковщине.".