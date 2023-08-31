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Утром в пятницу в районе Чугуева на Харьковщине будут греметь взрывы

Общество 21:26   31.08.2023
Елена Нагорная
Утром в пятницу в районе Чугуева на Харьковщине будут греметь взрывы

В пятницу, 1 сентября, с 7:00 до 9:00 будут слышны звуки разминирования, сообщается в Telegram-канале Чугуевской городской громады.

«Сохраняйте спокойствие, но тревоги не игнорируйте», — призывают в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 21:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 1 сентября, с 7:00 до 9:00 будут слышны звуки разминирования, сообщается в Telegram-канале Чугуевской городской громады.".