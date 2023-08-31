Утром в пятницу в районе Чугуева на Харьковщине будут греметь взрывы

В пятницу, 1 сентября, с 7:00 до 9:00 будут слышны звуки разминирования, сообщается в Telegram-канале Чугуевской городской громады.

«Сохраняйте спокойствие, но тревоги не игнорируйте», — призывают в публикации.

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