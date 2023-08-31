Утром в пятницу в районе Чугуева на Харьковщине будут греметь взрывы
В пятницу, 1 сентября, с 7:00 до 9:00 будут слышны звуки разминирования, сообщается в Telegram-канале Чугуевской городской громады.
«Сохраняйте спокойствие, но тревоги не игнорируйте», — призывают в публикации.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 1 сентября, с 7:00 до 9:00 будут слышны звуки разминирования, сообщается в Telegram-канале Чугуевской городской громады.".