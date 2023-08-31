Вранці в п’ятницю в районі Чугуєва на Харківщині лунатимуть вибухи
У п’ятницю, 1 вересня, з 7:00 до 9:00 буде чутно звуки розмінування, повідомляється в телеграм-каналі Чугуївської міської громади.
“Зберігайте спокій, але тривоги не ігноруйте”, – закликають у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 21:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 1 вересня, з 7:00 до 9:00 буде чутно звуки розмінування, повідомляється в телеграм-каналі Чугуївської міської громади.".