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Вранці в п’ятницю в районі Чугуєва на Харківщині лунатимуть вибухи

Суспільство 21:26   31.08.2023
Олена Нагорна
Вранці в п’ятницю в районі Чугуєва на Харківщині лунатимуть вибухи

У п’ятницю, 1 вересня, з 7:00 до 9:00 буде чутно звуки розмінування, повідомляється в телеграм-каналі Чугуївської міської громади.

“Зберігайте спокій, але тривоги не ігноруйте”, – закликають у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Вранці в п’ятницю в районі Чугуєва на Харківщині лунатимуть вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 21:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 1 вересня, з 7:00 до 9:00 буде чутно звуки розмінування, повідомляється в телеграм-каналі Чугуївської міської громади.".