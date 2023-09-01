В районе Балаклеи на Харьковщине сейчас могут греметь взрывы
Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 1 сентября могут греметь взрывы.
«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщают в Балаклейской ГВА.
Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 10:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 1 сентября могут греметь взрывы.".