В районе Балаклеи на Харьковщине сейчас могут греметь взрывы

Вблизи города Балаклея Харьковской области утром 1 сентября могут греметь взрывы.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. В громаде работают саперы», — сообщают в Балаклейской ГВА.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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