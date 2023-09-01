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У районі Балаклії на Харківщині зараз можуть лунати вибухи

Суспільство 10:46   01.09.2023
Олена Нагорна
У районі Балаклії на Харківщині зараз можуть лунати вибухи

Поблизу міста Балаклія Харківської області вранці 1 вересня можуть лунати вибухи.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери”, – повідомляють у Балаклійській МВА.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 10:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу міста Балаклія Харківської області вранці 1 вересня можуть лунати вибухи.".