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Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ

Происшествия 08:04   03.09.2023
Оксана Горун
Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация об обстрелах приграничных населенных пунктов Харьковской области, о наступательных действиях врага не сообщают.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Верхняя Писаревка, Волчанск, Охримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области. На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом за сутки по территории Украины армия РФ нанесла два ракетных и 49 авиационных ударов, совершила 66 обстрелов из РСЗО.

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На фронте за сутки произошло 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс противника», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 08:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация об обстрелах приграничных населенных пунктов Харьковской области, о наступательных действиях врага не сообщают".