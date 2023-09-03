Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация об обстрелах приграничных населенных пунктов Харьковской области, о наступательных действиях врага не сообщают.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Верхняя Писаревка, Волчанск, Охримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области. На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом за сутки по территории Украины армия РФ нанесла два ракетных и 49 авиационных ударов, совершила 66 обстрелов из РСЗО.

На фронте за сутки произошло 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс противника», — проинформировали в Генштабе.