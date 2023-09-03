Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба — информация об обстрелах приграничных населенных пунктов Харьковской области, о наступательных действиях врага не сообщают.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Верхняя Писаревка, Волчанск, Охримовка, Бударки, Григоровка Харьковской области. На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое», — сообщил Генштаб ВСУ.
В целом за сутки по территории Украины армия РФ нанесла два ракетных и 49 авиационных ударов, совершила 66 обстрелов из РСЗО.
Читайте также: Ночью над Украиной сбили 22 «шахеда»
На фронте за сутки произошло 30 боевых столкновений.
«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс противника», — проинформировали в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба — информация об обстрелах приграничных населенных пунктов Харьковской области, о наступательных действиях врага не сообщают".