Авіаудар по Харківщині та обстріли: інформація Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, про наступальні дії ворога не повідомляють.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка Харківської області. На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам’янка та Берестове“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом за добу по території України армія РФ завдала двох ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 66 обстрілів з РСЗВ.

На фронті за добу сталося 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника“, – поінформували в Генштабі.