В городе на Харьковщине завтра запланированы длительные отключения света
Без света с 9:00 до 16:30 будут жители некоторых районов Люботина. Об этом предупредил Люботинский горсовет со ссылкой на информацию «Харьковоблэнерго».
Информацию о плановых отключениях электроснабжения разместили на официальном сайте Люботинского горсовета.
Отключения планируют провести завтра, 4 сентября, с 9:00 до 16:30.
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 14:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света с 9:00 до 16:30 будут жители некоторых районов Люботина. Об этом предупредил Люботинский горсовет со ссылкой на информацию «Харьковоблэнерго»".