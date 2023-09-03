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В городе на Харьковщине завтра запланированы длительные отключения света

Общество 14:49   03.09.2023
Оксана Горун
В городе на Харьковщине завтра запланированы длительные отключения света

Без света с 9:00 до 16:30 будут жители некоторых районов Люботина. Об этом предупредил Люботинский горсовет со ссылкой на информацию «Харьковоблэнерго».

 Информацию о плановых отключениях электроснабжения разместили на официальном сайте Люботинского горсовета.

Отключения планируют провести завтра, 4 сентября, с 9:00 до 16:30.

Отключения электричества в Люботине

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 14:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света с 9:00 до 16:30 будут жители некоторых районов Люботина. Об этом предупредил Люботинский горсовет со ссылкой на информацию «Харьковоблэнерго»".