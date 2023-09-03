В городе на Харьковщине завтра запланированы длительные отключения света

Без света с 9:00 до 16:30 будут жители некоторых районов Люботина. Об этом предупредил Люботинский горсовет со ссылкой на информацию «Харьковоблэнерго».

Информацию о плановых отключениях электроснабжения разместили на официальном сайте Люботинского горсовета.

Отключения планируют провести завтра, 4 сентября, с 9:00 до 16:30.