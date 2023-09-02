Около 10 тысяч потребителей Харьковщины без света из-за обстрелов

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ, сообщили в Министерстве энергетики.

«Это привело к обесточиванию почти 10 тысяч потребителей. Ремонт начнется при условии прекращения боевых действий в районе», — отметили в министерстве.