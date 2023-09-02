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Около 10 тысяч потребителей Харьковщины без света из-за обстрелов

Общество 11:54   02.09.2023
Оксана Якушко
Около 10 тысяч потребителей Харьковщины без света из-за обстрелов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ, сообщили в Министерстве энергетики.

«Это привело к обесточиванию почти 10 тысяч потребителей. Ремонт начнется при условии прекращения боевых действий в районе», — отметили в министерстве.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ, сообщили в Министерстве энергетики.".