Энергетики возвращают свет в Русские Тишки, где РФ уничтожила 90% сетей
Фото: ХОВА
В деоккупированном селе Русские Тишки в Харьковской области частично возобновили электроснабжение. Сейчас запитали около 150 потребителей в населенном пункте.
«Во время боевых действий и российской оккупации электросети, питающие Русские Тишки, были уничтожены почти на 90%. Специалисты производят ремонт линий 0,4 кВ, демонтируют поврежденные провода и другое электрическое оборудование, устанавливаются новые стойки. В восстановлении и замене нуждаются трансформаторные подстанции, от которых питаются потребители населенного пункта. На сегодня в селе заменили 30 опор, в ближайшее время будут установлены еще 60», — сообщили в ХОВА.
По данным ХОВА, работы здесь будут идти ежедневно до полного восстановления электроснабжения населенного пункта.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 17:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном селе Русские Тишки в Харьковской области частично возобновили электроснабжение. Сейчас запитали около 150 потребителей в населенном пункте.".