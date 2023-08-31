Энергетики возвращают свет в Русские Тишки, где РФ уничтожила 90% сетей

В деоккупированном селе Русские Тишки в Харьковской области частично возобновили электроснабжение. Сейчас запитали около 150 потребителей в населенном пункте.

«Во время боевых действий и российской оккупации электросети, питающие Русские Тишки, были уничтожены почти на 90%. Специалисты производят ремонт линий 0,4 кВ, демонтируют поврежденные провода и другое электрическое оборудование, устанавливаются новые стойки. В восстановлении и замене нуждаются трансформаторные подстанции, от которых питаются потребители населенного пункта. На сегодня в селе заменили 30 опор, в ближайшее время будут установлены еще 60», — сообщили в ХОВА.

По данным ХОВА, работы здесь будут идти ежедневно до полного восстановления электроснабжения населенного пункта.