Енергетики повертають світло у Руські Тишки, де РФ знищили 90% мереж

У деокупованому селі Руські Тишки в Харківській області частково відновили електропостачання. Наразі заживили близько 150 споживачів у населеному пункті.

«Під час бойових дій та російської окупації електромережі, що живлять Руські Тишки, були знищені майже на 90%. Фахівці проводять ремонт ліній 0,4 кВ, демонтують пошкоджені дроти та інше електричне обладнання, встановлюються нові стійки. Відбудови та заміни потребують трансформаторні підстанції, від яких живляться споживачі населеного пункту. Станом на сьогодні у селі замінили 30 опор, найближчим часом будуть встановлені ще 60», – повідомили у ХОВА.

За даними ХОВА, роботи тут триватимуть щоденно до повного відновлення електропостачання населеного пункту.