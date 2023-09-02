Майже 10 тисяч споживачів Харківщини без світла через обстріли

У Харківській області через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, повідомили в Міністерстві енергетики.

«Це призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів. Ремонт розпочнеться за умови припинення бойових дій у районі», – зазначили у міністерстві.