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Майже 10 тисяч споживачів Харківщини без світла через обстріли

Суспільство 11:54   02.09.2023
Оксана Якушко
Майже 10 тисяч споживачів Харківщини без світла через обстріли

У Харківській області через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, повідомили в Міністерстві енергетики. 

«Це призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів. Ремонт розпочнеться за умови припинення бойових дій у районі», – зазначили у міністерстві.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, повідомили в Міністерстві енергетики. ".