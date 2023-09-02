Майже 10 тисяч споживачів Харківщини без світла через обстріли
У Харківській області через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, повідомили в Міністерстві енергетики.
«Це призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів. Ремонт розпочнеться за умови припинення бойових дій у районі», – зазначили у міністерстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 11:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, повідомили в Міністерстві енергетики. ".