У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла
Без світла з 9:00 до 16:30 будуть жителі деяких районів Люботина. Про це попередила Люботинська міськрада з посиланням на інформацію “Харківобленерго”.
Інформацію про планові відключення електропостачання розмістили на офіційному сайті Люботинської міськради.
Відключення планують провести завтра, 4 вересня, з 9:00 до 16:30.
Читайте також: Близько 10 тисяч споживачів Харківщини без світла через обстріли
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 14:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без світла з 9:00 до 16:30 будуть жителі деяких районів Люботина. Про це попередила Люботинська міськрада з посиланням на інформацію “Харківобленерго”".