У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла

Без світла з 9:00 до 16:30 будуть жителі деяких районів Люботина. Про це попередила Люботинська міськрада з посиланням на інформацію “Харківобленерго”.

Інформацію про планові відключення електропостачання розмістили на офіційному сайті Люботинської міськради.

Відключення планують провести завтра, 4 вересня, з 9:00 до 16:30.