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У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла

Суспільство 14:49   03.09.2023
Оксана Горун
У місті на Харківщині завтра заплановано тривалі відключення світла

Без світла з 9:00 до 16:30 будуть жителі деяких районів Люботина. Про це попередила Люботинська міськрада з посиланням на інформацію “Харківобленерго”.

 Інформацію про планові відключення електропостачання розмістили на офіційному сайті Люботинської міськради.

Відключення планують провести завтра, 4 вересня, з 9:00 до 16:30.

Відключення електрики в Люботині

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 14:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без світла з 9:00 до 16:30 будуть жителі деяких районів Люботина. Про це попередила Люботинська міськрада з посиланням на інформацію “Харківобленерго”".