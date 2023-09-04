Это очень мощные новости — Маляр о Лимано-Купянском направлении

Интенсивность вражеских обстрелов на Лимано-Купянском направлении остается высокой, россияне продолжают атаковать, сообщила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

На Купянском направлении украинские защитники ежедневно отражают по несколько вражеских атак, а на Лиманском — «мощно останавливают» россиян в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, рассказала Маляр.

«Вы постоянно слышите примерно похожие новости. Уже, пожалуй, более полугода. Что враг безуспешно наступает. Но, на самом деле, это очень мощные новости. Это означает, что ежедневно ВСУ делают там качественно свою работу и не дают врагу продвигаться», — подчеркнула заместитель министра обороны.

По ее данным, на востоке интенсивность вражеских обстрелов остается постоянной — за прошедшую неделю их было примерно 8 тысяч. Также россияне использовали 400 тысяч боеприпасов.