Це дуже потужні новини – Маляр про Лимано-Куп’янський напрямок

Інтенсивність ворожих обстрілів на Лимано-Куп’янському напрямку залишається високою, росіяни продовжують атакувати, повідомила в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Куп’янському напрямку українські захисники щодня відбивають по декілька ворожих атак, а на Лиманскому – «потужно зупиняють» росіян в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, розповіла Маляр.

«Ви постійно чуєте приблизно схожі новини. Уже, мабуть, понад пів року. Що ворог безуспішно наступає. Але насправді це дуже потужні новини. Це означає, що щодня ЗСУ роблять там якісно свою роботу і не дають ворогу просуватися», – наголосила заступниця міністра оборони.

За її даними, на сході інтенсивність ворожих обстрілів залишається сталою – за минулий тиждень їх було приблизно 8 тисяч. Також росіяни використали 400 тисяч боєприпасів.