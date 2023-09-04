В Харькове мужчина хотел выпрыгнуть из окна 8-го этажа (видео)

На днях на улице Олега Громадского в Харькове мужчина стоял у открытого окна на 8-м этаже и угрожал покончить с собой.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Правоохранители Максим Мишуков и Евгений Татаренко поднялись в квартиру, дверь в дом им открыл парень. Он объяснил, что его дядя ведет себя агрессивно и угрожает выпрыгнуть из окна.

Когда патрульные вошли, то увидели, что на балконе стоит мужчина и намерен прыгнуть вниз. Правоохранителям удалось в последний момент ухватить его за руку и затащить в безопасное место.

Мужчину передали врачам, добавили в патрульной.

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