У Харкові чоловік хотів вистрибнути з вікна 8-го поверху (відео)
Днями на вулиці Олега Громадського у Харкові чоловік стояв біля відкритого вікна на 8-му поверху та погрожував вкоротити собі віку.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Правоохоронці Максим Мішуков та Євгеній Татаренко піднялися до квартири, двері в оселю їм відчинив хлопець. Він пояснив, що його дядько поводить себе агресивно та погрожує пригнути з вікна.
Коли патрульні зайшли, то побачили, що на балконі стоїть чоловік та має намір стрибнути вниз. Правоохоронцям вдалось в останній момент ухопити його за руку та затягти у безпечне місце.
Чоловіка передали лікарям, додали у патрульній.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 12:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями на вулиці Олега Громадського у Харкові чоловік стояв біля відкритого вікна на 8-му поверху та погрожував вкоротити собі віку.".