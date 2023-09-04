У Харкові чоловік хотів вистрибнути з вікна 8-го поверху (відео)

Днями на вулиці Олега Громадського у Харкові чоловік стояв біля відкритого вікна на 8-му поверху та погрожував вкоротити собі віку.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області. Правоохоронці Максим Мішуков та Євгеній Татаренко піднялися до квартири, двері в оселю їм відчинив хлопець. Він пояснив, що його дядько поводить себе агресивно та погрожує пригнути з вікна.

Коли патрульні зайшли, то побачили, що на балконі стоїть чоловік та має намір стрибнути вниз. Правоохоронцям вдалось в останній момент ухопити його за руку та затягти у безпечне місце.

Чоловіка передали лікарям, додали у патрульній.