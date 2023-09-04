Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні
У вихідні, 2 та 3 вересня, патрульні виявили на дорогах Харківської області 54 водії з ознаками сп’яніння.
Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Харківській області.
Також за вихідні інспектори склали 456 постанов за порушення правил дорожнього руху водіями та 35 – пішоходами.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 10:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні, 2 та 3 вересня, патрульні виявили на дорогах Харківської області 54 водії з ознаками сп’яніння.".