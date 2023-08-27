19 п’яних водіїв спіймали на дорогах Харківщини вдень у суботу

За денну зміну у суботу, 26 серпня, на Харківщині патрульні склали 19 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.

Правоохоронці нагадують про відповідальність за водіння у стані сп’яніння:

– на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у 17 тисяч гривень та позбавлення права керувати авто на рік;

– якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у 34 тисячі гривень та позбавлення права сідати за кермо на 3 роки;

– у разі, якщо громадянин втретє за рік керував авто у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у 51 тисячу гривень та позбавлення права водити на 10 років.