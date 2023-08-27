19 пьяных водителей поймали на дорогах Харьковщины днем в субботу
За дневную смену в субботу, 26 августа, в Харьковской области патрульные составили 19 протоколов на водителей с признаками опьянения.
Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Правоохранители напоминают об ответственности за вождение в состоянии опьянения:
— гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ждет административная ответственность в виде штрафа в 17 тысяч гривен и лишение права управлять авто на год;
— если водитель второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в 34 тысячи гривен и лишение права садиться за руль на 3 года;
— в случае, если гражданин третий раз за год управлял авто в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 51 тысячу гривен и лишение права водить на 10 лет.
Читайте также: В Старом Салтове перевернула авто 19-летняя харьковчанка: двое погибших (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «19 пьяных водителей поймали на дорогах Харьковщины днем в субботу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 12:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За дневную смену в субботу, 26 августа, в Харьковской области патрульные составили 19 протоколов на водителей с признаками опьянения.".