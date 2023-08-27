19 пьяных водителей поймали на дорогах Харьковщины днем в субботу

За дневную смену в субботу, 26 августа, в Харьковской области патрульные составили 19 протоколов на водителей с признаками опьянения.

Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители напоминают об ответственности за вождение в состоянии опьянения:

— гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ждет административная ответственность в виде штрафа в 17 тысяч гривен и лишение права управлять авто на год;

— если водитель второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в 34 тысячи гривен и лишение права садиться за руль на 3 года;

— в случае, если гражданин третий раз за год управлял авто в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 51 тысячу гривен и лишение права водить на 10 лет.