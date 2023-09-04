Более полусотни пьяных водителей остановили на дорогах Харьковщины за выходные

В выходные, 2 и 3 сентября, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 54 водителя с признаками опьянения.

Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Также за выходные инспекторы составили 456 постановлений за нарушение правил дорожного движения водителями и 35 — пешеходами.

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