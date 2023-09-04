Более полусотни пьяных водителей остановили на дорогах Харьковщины за выходные
Инфографика: УПП в Харьковской области
В выходные, 2 и 3 сентября, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 54 водителя с признаками опьянения.
Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Харьковской области.
Также за выходные инспекторы составили 456 постановлений за нарушение правил дорожного движения водителями и 35 — пешеходами.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 10:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные, 2 и 3 сентября, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 54 водителя с признаками опьянения.".