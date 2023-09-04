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Более полусотни пьяных водителей остановили на дорогах Харьковщины за выходные

Общество 10:58   04.09.2023
Елена Нагорная
Более полусотни пьяных водителей остановили на дорогах Харьковщины за выходные Инфографика: УПП в Харьковской области

В выходные, 2 и 3 сентября, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 54 водителя с признаками опьянения.

Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Также за выходные инспекторы составили 456 постановлений за нарушение правил дорожного движения водителями и 35 — пешеходами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные, 2 и 3 сентября, патрульные обнаружили на дорогах Харьковской области 54 водителя с признаками опьянения.".