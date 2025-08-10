Live
«Дивом врятувалася»: трирічна дитина випала з п’ятого поверху в Харкові 📹

Події 22:27   10.08.2025
Олена Нагорна
З вікна останнього поверху п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Ювілейному у Харкові випала трирічна дитина. Дівчинка дивом врятувалася, впавши на кондиціонер поверхом нижче.

Інформація про надзвичайну подію надійшла на номер «101» о 20:41, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

«На місце події негайно прибули рятувальники. Використавши висувну пожежну драбину, вони оперативно дісталися до малечі та спустили її донизу. На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги її передали батькам», – розповідають надзвичайники.

Бійці ДСНС закликають батьків ніколи не залишати маленьких дітей без нагляду.

Автор: Олена Нагорна
