«Дивом врятувалася»: трирічна дитина випала з п’ятого поверху в Харкові 📹
Скриншот
З вікна останнього поверху п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Ювілейному у Харкові випала трирічна дитина. Дівчинка дивом врятувалася, впавши на кондиціонер поверхом нижче.
Інформація про надзвичайну подію надійшла на номер «101» о 20:41, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
«На місце події негайно прибули рятувальники. Використавши висувну пожежну драбину, вони оперативно дісталися до малечі та спустили її донизу. На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень. Після огляду бригадою екстреної медичної допомоги її передали батькам», – розповідають надзвичайники.
Бійці ДСНС закликають батьків ніколи не залишати маленьких дітей без нагляду.
Читайте також: Немає кафе – немає землі: ділянку на вулиці Миру у Харкові забирають через суд
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, дитина, новини Харкова, окно;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Дивом врятувалася»: трирічна дитина випала з п’ятого поверху в Харкові 📹»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2025 в 22:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З вікна останнього поверху п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Ювілейному у Харкові випала трирічна дитина.".