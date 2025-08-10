Live
«Чудом спасся»: трехлетний ребенок выпал с пятого этажа в Харькове (видео)

Происшествия 22:27   10.08.2025
Елена Нагорная
Из окна последнего этажа пятиэтажного жилого дома на проспекте Юбилейном в Харькове выпал трехлетний ребенок. Девочка чудом спаслась, упав на кондиционер этажом ниже.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила на номер «101» в 20:41, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Используя выдвижную пожарную лестницу, они оперативно добрались до малышки и спустили ее вниз. К счастью, девочка не получила никаких повреждений. После осмотра бригадой экстренной медицинской помощи ее передали родителям», — рассказывают чрезвычайники.

Бойцы ГСЧС призывают родителей никогда не оставлять маленьких детей без присмотра.

Автор: Елена Нагорная
