Как в Харькове разбирают завалы вуза, по которому ударила ракета РФ (видео)

6 сентября чрезвычайники приняли участие в разборе завалов двухэтажного корпуса Харьковского института государственного управления. Здание было серьезно повреждено в результате вражеского ракетного удара 18 марта 2022 года.

Спасатели демонтировали аварийные конструкции и свисающие бетонные плиты на втором этаже, которые потенциально могли обвалиться, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В этих работах принимали участие шесть сотрудников ГСЧС и две единицы аварийно-спасательной техники. Как отмечают спасатели, в дальнейшем это даст возможность восстанавливать и ремонтировать здание.