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Как в Харькове разбирают завалы вуза, по которому ударила ракета РФ (видео)

Общество 21:48   06.09.2023
Елена Нагорная
Как в Харькове разбирают завалы вуза, по которому ударила ракета РФ (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

6 сентября чрезвычайники приняли участие в разборе завалов двухэтажного корпуса Харьковского института государственного управления. Здание было серьезно повреждено в результате вражеского ракетного удара 18 марта 2022 года.

Спасатели демонтировали аварийные конструкции и свисающие бетонные плиты на втором этаже, которые потенциально могли обвалиться, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В этих работах принимали участие шесть сотрудников ГСЧС и две единицы аварийно-спасательной техники. Как отмечают спасатели, в дальнейшем это даст возможность восстанавливать и ремонтировать здание.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 21:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 сентября чрезвычайники приняли участие в разборе завалов двухэтажного корпуса Харьковского института государственного управления. Здание было серьезно повреждено в результате вражеского ракетного удара 18 марта 2022 года.".