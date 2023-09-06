Як у Харкові розбирають завали вишу, по якому вдарила ракета РФ (відео)

6 вересня надзвичайники взяли участь у розборі завалів двоповерхового корпусу Харківського інституту державного управління. Будівлю було серйозно пошкоджено внаслідок ворожого ракетного удару 18 березня 2022 року.

Рятувальники демонтовували аварійні конструкції та бетонні плити на другому поверсі, які потенційно могли обвалитися, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цих роботах брали участь шість співробітників ДСНС та дві одиниці аварійно-рятувальної техніки. Як зазначають надзвичайники, надалі це дасть змогу відновлювати та ремонтувати будівлю.