На Харьковщине назначили нового начальника облуправления ГСЧС
Фото: ХОВА
Временно исполняющим обязанности начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области назначен Артем Астахов.
Информацию об этом корреспонденту МГ «Объектив» подтвердил пресс-секретарь облуправления ГСЧС Евгений Василенко.
По его словам, официально Астахова коллективу представили 5 сентября.
До этого назначения Артем Астахов возглавлял Харьковское районное управление ГСЧС.
Его предшественник, Сергей Чабань, стал первым заместителем начальника управления, отметил Василенко.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временно исполняющим обязанности начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области назначен Артем Астахов.".