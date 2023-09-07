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На Харьковщине назначили нового начальника облуправления ГСЧС

Общество 12:40   07.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине назначили нового начальника облуправления ГСЧС Фото: ХОВА

Временно исполняющим обязанности начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области назначен Артем Астахов.

Информацию об этом корреспонденту МГ «Объектив» подтвердил пресс-секретарь облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

По его словам, официально Астахова коллективу представили 5 сентября.

До этого назначения Артем Астахов возглавлял Харьковское районное управление ГСЧС.

Его предшественник, Сергей Чабань, стал первым заместителем начальника управления, отметил Василенко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временно исполняющим обязанности начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области назначен Артем Астахов.".