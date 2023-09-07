Ночью на Купянщине тушили дом: всего за сутки — пять пожаров из-за обстрелов

Пять пожаров, вызванных российскими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области.

В Куриловской громаде в окрестностях сел Подолы и Московка горели хвойная подстилка в лесу и сухостой. В Волчанской громаде вблизи села Синельниково тушили дом, а рядом с Волчанском — сухостой, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 23:55 спасатели снова выехали на ликвидацию последствий вражеского удара. И снова в Куриловскую громаду. На этот раз горела крыша частного жилого дома в селе Кругляковка. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Его удалось укротить в 01:05», — рассказали чрезвычайники.

Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 53 единицы взрывоопасных предметов.