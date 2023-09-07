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Ночью на Купянщине тушили дом: всего за сутки — пять пожаров из-за обстрелов

Происшествия 08:14   07.09.2023
Елена Нагорная
Ночью на Купянщине тушили дом: всего за сутки — пять пожаров из-за обстрелов

Пять пожаров, вызванных российскими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области. 

В Куриловской громаде в окрестностях сел Подолы и Московка горели хвойная подстилка в лесу и сухостой. В Волчанской громаде вблизи села Синельниково тушили дом, а рядом с Волчанском — сухостой, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В 23:55 спасатели снова выехали на ликвидацию последствий вражеского удара. И снова в Куриловскую громаду. На этот раз горела крыша частного жилого дома в селе Кругляковка. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Его удалось укротить в 01:05», — рассказали чрезвычайники.

Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 53 единицы взрывоопасных предметов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять пожаров, вызванных российскими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области. ".