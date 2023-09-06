Лес и сухостой горели на Купянщине из-за вражеского артобстрела (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
6 сентября армия РФ нанесла артиллерийский удар по двум селам Подолы и Московка в Купянском районе на Харьковщине. В окрестностях населенных пунктов произошли пожары в природных экосистемах.
«В селе Подолы загорелась хвойная подстилка в лесном массиве на площади 800 кв.м. А в Московке враг поджег сухостой на открытой местности, который горел на площади 1,5 га. В первом случае с огнем сражались спасатели 14-й и 44-й ГСПЧ в составе 2-х оперативных отделений. Благодаря их героической работе удалось не допустить верхового лесного пожара. Еще одно отделение 44-й ГСПЧ тушило траву и кустарники, чтобы не пустить пожар в жилые дома», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Полностью спасатели ликвидировали пожары в 13:45.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 16:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 сентября армия РФ нанесла артиллерийский удар по двум селам Подолы и Московка в Купянском районе на Харьковщине. В окрестностях населенных пунктов произошли пожары в природных экосистемах.".