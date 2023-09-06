Лес и сухостой горели на Купянщине из-за вражеского артобстрела (фото)

6 сентября армия РФ нанесла артиллерийский удар по двум селам Подолы и Московка в Купянском районе на Харьковщине. В окрестностях населенных пунктов произошли пожары в природных экосистемах.

«В селе Подолы загорелась хвойная подстилка в лесном массиве на площади 800 кв.м. А в Московке враг поджег сухостой на открытой местности, который горел на площади 1,5 га. В первом случае с огнем сражались спасатели 14-й и 44-й ГСПЧ в составе 2-х оперативных отделений. Благодаря их героической работе удалось не допустить верхового лесного пожара. Еще одно отделение 44-й ГСПЧ тушило траву и кустарники, чтобы не пустить пожар в жилые дома», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Полностью спасатели ликвидировали пожары в 13:45.