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Лес и сухостой горели на Купянщине из-за вражеского артобстрела (фото)

Происшествия 16:35   06.09.2023
Виктория Яковенко
Лес и сухостой горели на Купянщине из-за вражеского артобстрела (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

6 сентября армия РФ нанесла артиллерийский удар по двум селам Подолы и Московка в Купянском районе на Харьковщине. В окрестностях населенных пунктов произошли пожары в природных экосистемах.

«В селе Подолы загорелась хвойная подстилка в лесном массиве на площади 800 кв.м. А в Московке враг поджег сухостой на открытой местности, который горел на площади 1,5 га. В первом случае с огнем сражались спасатели 14-й и 44-й ГСПЧ в составе 2-х оперативных отделений. Благодаря их героической работе удалось не допустить верхового лесного пожара. Еще одно отделение 44-й ГСПЧ тушило траву и кустарники, чтобы не пустить пожар в жилые дома», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Полностью спасатели  ликвидировали пожары в 13:45.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 16:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 сентября армия РФ нанесла артиллерийский удар по двум селам Подолы и Московка в Купянском районе на Харьковщине. В окрестностях населенных пунктов произошли пожары в природных экосистемах.".