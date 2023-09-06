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Ліс та сухостій горіли на Куп’янщині через ворожий артобстріл (фото)

Події 16:35   06.09.2023
Вікторія Яковенко
Ліс та сухостій горіли на Куп’янщині через ворожий артобстріл (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

6 вересня армія РФ завдали артилерійського удару по двох селах Подоли і Московка в Куп’янському районі на Харківщині. На околицях населених пунктів сталися пожежі у природних екосистемах.

«У селі Подоли зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 800 кв.м. А в Московці ворог підпалив сухостій на відкритій місцевості, який горів на площі 1,5 га. У першому випадку з вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень. Завдяки їхній героїчній роботі вдалося не допустити верхової лісової пожежі. Ще одне відділення 44-ї ДРПЧ гасила траву та чагарники, аби не пустити пожежу до людських помешкань», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Повністю рятувальники ліквідували пожежі о 13:45.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 16:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 вересня армія РФ завдали артилерійського удару по двох селах Подоли і Московка в Куп’янському районі на Харківщині. На околицях населених пунктів сталися пожежі у природних екосистемах.".