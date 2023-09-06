Двічі горіли трава і ліс на Харківщині внаслідок обстрілу – ДСНС

Протягом доби з 05 до 06 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, з них 2 пожежі спричинили ворожі обстріли.

О 16:28 внаслідок обстрілу загорілась трава на відкритій територій і хвойна підстилка в лісі у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Загальна площа пожежі склала 900 м². Рятувальники ліквідували вогонь за 40 хвилин.



О 17:20 розпочалася пожежа за межею села Кулагівка Куп’янського району.

Займання також сталося через чергові артилерійські обстріли.

Снаряди влучили по відкритій території, підпаливши сухостій. Площа горіння склала близько 300 м². До ліквідації пожежі залучили 2 машини і 10 рятувальників, які гасили вогонь більше двох годин.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкоджено 249 одиниці вибухонебезпечних предметів.