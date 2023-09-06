Двічі горіли трава і ліс на Харківщині внаслідок обстрілу – ДСНС
Протягом доби з 05 до 06 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, з них 2 пожежі спричинили ворожі обстріли.
О 16:28 внаслідок обстрілу загорілась трава на відкритій територій і хвойна підстилка в лісі у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Загальна площа пожежі склала 900 м². Рятувальники ліквідували вогонь за 40 хвилин.
О 17:20 розпочалася пожежа за межею села Кулагівка Куп’янського району.
Займання також сталося через чергові артилерійські обстріли.
Снаряди влучили по відкритій території, підпаливши сухостій. Площа горіння склала близько 300 м². До ліквідації пожежі залучили 2 машини і 10 рятувальників, які гасили вогонь більше двох годин.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкоджено 249 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: Три пожежі сталися на Харківщині за добу через обстріли
Новини за темою:
Ви читали новину: «Двічі горіли трава і ліс на Харківщині внаслідок обстрілу – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 12:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 05 до 06 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, з них 2 пожежі спричинили ворожі обстріли. ".