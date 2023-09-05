Три пожежі сталися на Харківщині за добу через обстріли
Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися на Харківщині минулої доби, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
О 08:36 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок удару армії РФ спалахнула недієва будівля. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Вогонь ліквідували о 13:10. Жертв та постраждалих немає.
У селі Глушківка Куп’янського району спалахнула хвойна підстилка в лісі. Виклик надзвичайники отримали о 13.32. Коли вони прибули на місце, пожежа поширилася на площу 5 га. Попри постійну загрозу нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45. Жертв та постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 09:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися на Харківщині минулої доби, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.".