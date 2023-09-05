Три пожара произошло на Харьковщине за сутки из-за обстрелов
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Три пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошло на Харьковщине за прошедшие сутки, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В 08:36 в селе Шийковка Изюмского района в результате удара армии РФ загорелось недействующее здание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 13:10. Жертв и пострадавших нет.
В селе Глушковка Купянского района загорелась хвойная подстилка в лесу. Вызов чрезвычайники получили в 13:32. Когда они прибыли на место, пожар распространился на площадь 5 га. Несмотря на постоянную угрозу новых обстрелов спасатели потушили огонь в 16:45. Жертв и пострадавших нет.
Пиротехники ГСЧС в течение суток выявили и обезвредили 49 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 09:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошло на Харьковщине за прошедшие сутки, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".