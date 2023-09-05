Три пожара произошло на Харьковщине за сутки из-за обстрелов

Три пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошло на Харьковщине за прошедшие сутки, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 08:36 в селе Шийковка Изюмского района в результате удара армии РФ загорелось недействующее здание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 13:10. Жертв и пострадавших нет.

В селе Глушковка Купянского района загорелась хвойная подстилка в лесу. Вызов чрезвычайники получили в 13:32. Когда они прибыли на место, пожар распространился на площадь 5 га. Несмотря на постоянную угрозу новых обстрелов спасатели потушили огонь в 16:45. Жертв и пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток выявили и обезвредили 49 взрывоопасных предметов.