Дважды горели трава и лес в Харьковской области в результате обстрела – ГСЧС

В течение суток с 05 по 06 сентября 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 2 вызвали вражеские обстрелы.

В 16:28 в результате обстрела загорелась трава на открытой территории и хвойная подстилка в лесу в селе Волчанские Хутора Чугуевского района. Общая площадь пожара составила 900 м². Спасатели ликвидировали огонь через 40 минут.



В 17:20 начался пожар за чертой села Кулаговка Купянского района.

Возгорание также произошло из-за очередных артиллерийских обстрелов.



Снаряды попали по открытой территории, подожгли сухостой. Площадь горения составила около 300 м². Ликвидировали пожар 2 машины и 10 спасателей, они тушили огонь более двух часов.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 249 единиц взрывоопасных предметов.