Дважды горели трава и лес в Харьковской области в результате обстрела – ГСЧС
В течение суток с 05 по 06 сентября 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 2 вызвали вражеские обстрелы.
В 16:28 в результате обстрела загорелась трава на открытой территории и хвойная подстилка в лесу в селе Волчанские Хутора Чугуевского района. Общая площадь пожара составила 900 м². Спасатели ликвидировали огонь через 40 минут.
В 17:20 начался пожар за чертой села Кулаговка Купянского района.
Возгорание также произошло из-за очередных артиллерийских обстрелов.
Снаряды попали по открытой территории, подожгли сухостой. Площадь горения составила около 300 м². Ликвидировали пожар 2 машины и 10 спасателей, они тушили огонь более двух часов.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 249 единиц взрывоопасных предметов.
Читайте также: Три пожара произошло на Харьковщине за сутки из-за обстрелов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дважды горели трава и лес в Харьковской области в результате обстрела – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 12:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 05 по 06 сентября 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 2 вызвали вражеские обстрелы.".