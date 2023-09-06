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Дважды горели трава и лес в Харьковской области в результате обстрела – ГСЧС

Происшествия 12:08   06.09.2023
Оксана Якушко
Дважды горели трава и лес в Харьковской области в результате обстрела – ГСЧС

В течение суток с 05 по 06 сентября 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 2 вызвали вражеские обстрелы.

В 16:28 в результате обстрела загорелась трава на открытой территории и хвойная подстилка в лесу в селе Волчанские Хутора Чугуевского района. Общая площадь пожара составила 900 м². Спасатели ликвидировали огонь через 40 минут.


В 17:20 начался пожар за чертой села Кулаговка Купянского района.

Возгорание также произошло из-за очередных артиллерийских обстрелов.


Снаряды попали по открытой территории, подожгли сухостой. Площадь горения составила около 300 м².  Ликвидировали пожар 2 машины и 10 спасателей, они тушили огонь более двух часов.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 249 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 12:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 05 по 06 сентября 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 2 вызвали вражеские обстрелы.".