Обстрелы: на Купянщине тяжело ранен мужчина, а на Чугуевщине тушили пожары

6 сентября вследствие вражеских обстрелов произошло два пожара в Чугуевском районе Харьковской области, а в Купянском в результате удара РФ получил ранения гражданский.

В селе Глушковка Купянского района госпитализирован с ранением в тяжелом состоянии 25-летний мужчина, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 13:50 пожарные выехали на ликвидацию возгорания, вызванного артиллерийским обстрелом села Синельниково Волчанской громады. Снаряд ударил в частный дом. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь более 50 квадратных метров.

Впоследствии стало известно еще об одном возгорании, вызванном врагом. На этот раз возле города Волчанск. Там горел сухостой на площади 1 га. Чрезвычайники тушили огонь в условиях повторных обстрелов.

Последний очаг горения был ликвидирован в 16:40. По предварительным данным, обошлось без жертв.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области