Обстріли: на Куп’янщині важко поранено чоловіка, а на Чугуївщині гасили пожежі

6 вересня внаслідок ворожих обстрілів сталися дві пожежі в Чугуївському районі Харківської області, а в Куп’янському внаслідок удару РФ зазнав поранення цивільний.

У селі Глушківка Куп’янського району ушпиталений з пораненням у важкому стані 25-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, о 13:50 пожежники виїхали на ліквідацію загоряння, спричиненого артилерійським обстрілом села Синельникове Вовчанської громади. Снаряд ударив у приватний будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу понад 50 квадратних метрів.

Згодом стало відомо ще про одне загоряння, спричинене ворогом. На цей раз біля міста Вовчанськ. Там горів сухостій на площі 1 га. Надзвичайники гасили вогонь в умовах повторного обстрілу.

Останній осередок горіння було ліквідовано о 16:40. За попередніми даними, обійшлось без жертв.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області