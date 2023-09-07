Уночі на Куп’янщині гасили дім: усього за добу – п’ять пожеж через обстріли

П’ять пожеж, спричинених російськими обстрілами, сталися за добу в Харківській області.

У Курилівській громаді на околицях сіл Подоли та Москівка горіли хвойна підстилка в лісі та сухостій. У Вовчанській громаді поблизу села Синельникове гасили дім, а поряд із Вовчанськом – сухостій, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

«О 23:55 рятувальники знову виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару. І знову до Курилівської громади. Цього разу горів дах приватного житлового будинку у селі Кругляківка. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Її вдалось приборкати о 01:05», – розповіли надзвичайники.

Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.