На Харківщині призначили нового начальника облуправління ДСНС
Фото: ХОВА
Тимчасово виконувачем обов’язків начальника ГУ ДСНС в Харківській області призначений Артем Астахов.
Інформацію про це кореспондентові МГ «Об’єктив» підтвердив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.
За його словами, офіційно Астахова колективу представили 5 вересня.
До цього призначення Артем Астахов очолював Харківське районне управління ДСНС.
Його попередник, Сергій Чабань, став першим заступником начальника управління, зазначив Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасово виконувачем обов’язків начальника ГУ ДСНС в Харківській області призначений Артем Астахов.".