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В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре

Общество 08:12   08.09.2023
Елена Нагорная
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре

На станции метро «Спортивная» правоохранители обнаружили 29-летнего жителя Харькова, который разыскивался сотрудниками полиции Днепра.

Мужчине вменяют кражу в условиях военного положения, сообщил в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также в течение суток, по его словам, правоохранители региона проверили 60 человек на причастность к пропагандистской и диверсионной деятельности, разоблачили в поселке Солоницевка мужчину с наркотиками и поймали на дорогах двоих нетрезвых водителей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Спортивная» правоохранители обнаружили 29-летнего жителя Харькова, который разыскивался сотрудниками полиции Днепра.".