В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре
На станции метро «Спортивная» правоохранители обнаружили 29-летнего жителя Харькова, который разыскивался сотрудниками полиции Днепра.
Мужчине вменяют кражу в условиях военного положения, сообщил в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также в течение суток, по его словам, правоохранители региона проверили 60 человек на причастность к пропагандистской и диверсионной деятельности, разоблачили в поселке Солоницевка мужчину с наркотиками и поймали на дорогах двоих нетрезвых водителей.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 08:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Спортивная» правоохранители обнаружили 29-летнего жителя Харькова, который разыскивался сотрудниками полиции Днепра.".