В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре

На станции метро «Спортивная» правоохранители обнаружили 29-летнего жителя Харькова, который разыскивался сотрудниками полиции Днепра.

Мужчине вменяют кражу в условиях военного положения, сообщил в утренней сводке начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также в течение суток, по его словам, правоохранители региона проверили 60 человек на причастность к пропагандистской и диверсионной деятельности, разоблачили в поселке Солоницевка мужчину с наркотиками и поймали на дорогах двоих нетрезвых водителей.