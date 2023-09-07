В Харькове на улице напали на женщину: вероятного грабителя поймали
Фото: УПП в Харьковской области
Вечером 6 сентября на улице Клочковской в Харькове на женщину напал неизвестный ей мужчина — ударил и отобрал деньги, после чего скрылся с места происшествия.
Во время отработки вызова копы заметили и задержали мужчину, который подпадал под ориентировку, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Для выяснения обстоятельств на место вызывали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 11:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 6 сентября на улице Клочковской в Харькове на женщину напал неизвестный ей мужчина — ударил и отобрал деньги, после чего скрылся с места происшествия.".