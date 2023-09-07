В Харькове на улице напали на женщину: вероятного грабителя поймали

Вечером 6 сентября на улице Клочковской в Харькове на женщину напал неизвестный ей мужчина — ударил и отобрал деньги, после чего скрылся с места происшествия.

Во время отработки вызова копы заметили и задержали мужчину, который подпадал под ориентировку, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Для выяснения обстоятельств на место вызывали следственно-оперативную группу.