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В Харькове на улице напали на женщину: вероятного грабителя поймали

Происшествия 11:53   07.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове на улице напали на женщину: вероятного грабителя поймали Фото: УПП в Харьковской области

Вечером 6 сентября на улице Клочковской в Харькове на женщину напал неизвестный ей мужчина — ударил и отобрал деньги, после чего скрылся с места происшествия.

Во время отработки вызова копы заметили и задержали мужчину, который подпадал под ориентировку, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Для выяснения обстоятельств на место вызывали следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 6 сентября на улице Клочковской в Харькове на женщину напал неизвестный ей мужчина — ударил и отобрал деньги, после чего скрылся с места происшествия.".