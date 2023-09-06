В Харькове поймали мужчину, который сорвал золотую сережку с уха пенсионерки

Полицейские задержали 37-летнего мужчину, который в Харькове ограбил пожилую женщину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии по улице 23 августа поступило в полицию 5 сентября в 11:20. Жертвой вора стала 83-летняя женщина.

«Харьковчанка вышла из подъезда, чтобы выбросить мусор, к ней подбежал неизвестный и сорвал украшение», — рассказали полицейские.

Пострадавшая предоставила полицейским детальное описание нападающего, поэтому мужчину быстро задержали. Им оказался 37-летний местный житель, неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ и отправили в СИЗО. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: Семь лет тюрьмы получил мужчина в Харькове за уголовный подарок теще