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Семь лет тюрьмы получил мужчина в Харькове за уголовный подарок теще

Общество 10:26   01.09.2023
Елена Нагорная
Семь лет тюрьмы получил мужчина в Харькове за уголовный подарок теще

28-летний мужчина, который избил и ограбил прохожего в районе харьковского Южного вокзала, а отобранный телефон подарил своей теще, получил приговор суда — 7 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

26 июня этого года в пешеходном тоннеле возле одного из домов по улице Привокзальной мужчина напал на прохожего и ударил его по голове, от чего тот упал на землю. Грабитель вытащил из кармана своей жертвы телефон и наличные и, ударив мужчину еще раз головой о стену, убежал, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Отобранный телефон грабитель подарил своей теще.

На суде мужчина свою вину признал. Утверждал, что между ним и потерпевшим, которого он ранее не знал, возник конфликт, переросший в драку, а телефон он передал своей родственнице якобы на хранение.

Сейчас продолжается срок на апелляционное обжалование приговора Червонозаводского райсуда.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летний мужчина, который избил и ограбил прохожего в районе харьковского Южного вокзала, а отобранный телефон подарил своей теще, получил приговор суда — 7 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 186 УК Украины).".