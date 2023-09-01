Семь лет тюрьмы получил мужчина в Харькове за уголовный подарок теще
28-летний мужчина, который избил и ограбил прохожего в районе харьковского Южного вокзала, а отобранный телефон подарил своей теще, получил приговор суда — 7 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 186 УК Украины).
26 июня этого года в пешеходном тоннеле возле одного из домов по улице Привокзальной мужчина напал на прохожего и ударил его по голове, от чего тот упал на землю. Грабитель вытащил из кармана своей жертвы телефон и наличные и, ударив мужчину еще раз головой о стену, убежал, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Отобранный телефон грабитель подарил своей теще.
На суде мужчина свою вину признал. Утверждал, что между ним и потерпевшим, которого он ранее не знал, возник конфликт, переросший в драку, а телефон он передал своей родственнице якобы на хранение.
Сейчас продолжается срок на апелляционное обжалование приговора Червонозаводского райсуда.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 10:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летний мужчина, который избил и ограбил прохожего в районе харьковского Южного вокзала, а отобранный телефон подарил своей теще, получил приговор суда — 7 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 186 УК Украины).".