Семь лет тюрьмы получил мужчина в Харькове за уголовный подарок теще

28-летний мужчина, который избил и ограбил прохожего в районе харьковского Южного вокзала, а отобранный телефон подарил своей теще, получил приговор суда — 7 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

26 июня этого года в пешеходном тоннеле возле одного из домов по улице Привокзальной мужчина напал на прохожего и ударил его по голове, от чего тот упал на землю. Грабитель вытащил из кармана своей жертвы телефон и наличные и, ударив мужчину еще раз головой о стену, убежал, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Отобранный телефон грабитель подарил своей теще.

На суде мужчина свою вину признал. Утверждал, что между ним и потерпевшим, которого он ранее не знал, возник конфликт, переросший в драку, а телефон он передал своей родственнице якобы на хранение.

Сейчас продолжается срок на апелляционное обжалование приговора Червонозаводского райсуда.