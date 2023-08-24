Ворвался в квартиру в Харькове следом за хозяйкой: суд приговорил грабителя
В Харькове суд вынес очередной приговор грабителю-рецидивисту. Он вломился в дом пожилой женщины и сорвал с нее золотые серьги.
«Днем 13 июня этого года мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе кражи и разбой, во время испытательного срока в очередной раз нарушил закон. Находясь в подъезде одного из домов в Харькове, злоумышленник увидел пожилую женщину, которая в этот момент входила в свою квартиру. Воспользовавшись тем, что потерпевшая еще не успела закрыть за собой дверь, грабитель ворвался в квартиру и толкнул женщину, от чего она упала на пол. Злоумышленник сорвал с потерпевшей находившиеся на ней золотые серьги, после чего выбежал из квартиры и скрылся с места преступления», — описала события пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя
Суд признал мужчину виновным в грабеже и приговорил к 7,5 года лишения свободы. Свою вину грабитель признал.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ворвался в квартиру в Харькове следом за хозяйкой: суд приговорил грабителя»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд вынес очередной приговор грабителю-рецидивисту. Он вломился в дом пожилой женщины и сорвал с нее золотые серьги".