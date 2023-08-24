Ворвался в квартиру в Харькове следом за хозяйкой: суд приговорил грабителя

В Харькове суд вынес очередной приговор грабителю-рецидивисту. Он вломился в дом пожилой женщины и сорвал с нее золотые серьги.

«Днем 13 июня этого года мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе кражи и разбой, во время испытательного срока в очередной раз нарушил закон. Находясь в подъезде одного из домов в Харькове, злоумышленник увидел пожилую женщину, которая в этот момент входила в свою квартиру. Воспользовавшись тем, что потерпевшая еще не успела закрыть за собой дверь, грабитель ворвался в квартиру и толкнул женщину, от чего она упала на пол. Злоумышленник сорвал с потерпевшей находившиеся на ней золотые серьги, после чего выбежал из квартиры и скрылся с места преступления», — описала события пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в грабеже и приговорил к 7,5 года лишения свободы. Свою вину грабитель признал.