Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя

На площади Привокзальной в Харькове мужчина избил и ограбил прохожего.

12 августа к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что на него напал неизвестный. Преступник нанес прохожему телесные повреждения, украл документы, телефон и 5 тыс грн, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские разоблачили и задержали 36-летнего нападающего.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.