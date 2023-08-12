Live
  • Сб 12.08.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя

Общество 22:01   12.08.2023
Виктория Яковенко
Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя Фото: ГУНП в Харьковской области

На площади Привокзальной в Харькове мужчина избил и ограбил прохожего.

12 августа к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что на него напал неизвестный. Преступник нанес прохожему телесные повреждения, украл документы, телефон и 5 тыс грн, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские разоблачили и задержали 36-летнего нападающего.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

01
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Худший сторож в мире. В США пес подружился с вором, укравшим велосипед (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов
Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов
11.08.2023, 19:17
Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине
Авиаудары, попытки наступления и обстрелы – сводка Генштаба по Харьковщине
12.08.2023, 19:11
На Харьковщине определились с форматом обучения: Синегубов сообщил подробности
На Харьковщине определились с форматом обучения: Синегубов сообщил подробности
11.08.2023, 11:00
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
12.08.2023, 17:01
Полгода прятала от оккупантов: бабушка из Гоптовки передала воинам ВСУ авто
Полгода прятала от оккупантов: бабушка из Гоптовки передала воинам ВСУ авто
12.08.2023, 18:03
Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя
Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя
12.08.2023, 22:01

Новости по теме:

20:18
Из Купянска и Ковшаровки в субботу полицейские эвакуировали 190 жителей
20:03
На Харьковщине искали подростков: одна гуляла с парнем, другая – с друзьями
17:01
В Харькове сэкономили 22 млн грн – Терехов сообщил, куда пойдут деньги
14:51
Харьковчанка обманула банк: женщине грозит 5 лет тюрьмы
13:42
В центре Харькова убрали очередную советскую мемориальную доску

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 22:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На площади Привокзальной в Харькове мужчина избил и ограбил прохожего.".