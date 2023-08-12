Украл телефон, документы и деньги: в Харькове поймали грабителя
Фото: ГУНП в Харьковской области
На площади Привокзальной в Харькове мужчина избил и ограбил прохожего.
12 августа к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что на него напал неизвестный. Преступник нанес прохожему телесные повреждения, украл документы, телефон и 5 тыс грн, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские разоблачили и задержали 36-летнего нападающего.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 22:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На площади Привокзальной в Харькове мужчина избил и ограбил прохожего.".