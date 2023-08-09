Худший сторож в мире. В США пес подружился с вором, укравшим велосипед (видео)

В Сан-Диего, штат Калифорния, золотистый ретривер подружился с вором электровелосипеда и останавливал его, чтобы преступник обнял собаку и почесал ей живот, сообщает ABC 7 Chicago.

Департамент полиции Сан-Диего сообщил, что кража электровелосипеда из гаража произошла 15 июля в 22:40.

Полиция разыскивает вора, но на видео камеры наблюдения хорошо виден друг, которого тот нашел перед тем, как покинуть место преступления.

Видно, как мужчина заходит в гараж и берет черный 3-скоростной велосипед Electra 2019 года выпуска.

И только подозреваемый собрался сбежать с электровелосипедом стоимостью около 1300 долларов, когда из дома вышла собака хозяина.

Но вместо того, чтобы лаять на подозреваемого, золотистый ретривер дружески поздоровался с ним, за что преступник погладил и даже почесал живот псу.

Собаке так понравился вор, что животное не отпускало мужчину из гаража, требуя все больше и больше дружеских объятий.

«Ты лучшая собака, которую я когда-либо видел. Я тоже люблю тебя», — сказал вор, поцеловал ретривера и уехал.

Правоохранители говорят, что вора пока не поймали.