Худший сторож в мире. В США пес подружился с вором, укравшим велосипед (видео)
В Сан-Диего, штат Калифорния, золотистый ретривер подружился с вором электровелосипеда и останавливал его, чтобы преступник обнял собаку и почесал ей живот, сообщает ABC 7 Chicago.
Департамент полиции Сан-Диего сообщил, что кража электровелосипеда из гаража произошла 15 июля в 22:40.
Полиция разыскивает вора, но на видео камеры наблюдения хорошо виден друг, которого тот нашел перед тем, как покинуть место преступления.
Видно, как мужчина заходит в гараж и берет черный 3-скоростной велосипед Electra 2019 года выпуска.
И только подозреваемый собрался сбежать с электровелосипедом стоимостью около 1300 долларов, когда из дома вышла собака хозяина.
Но вместо того, чтобы лаять на подозреваемого, золотистый ретривер дружески поздоровался с ним, за что преступник погладил и даже почесал живот псу.
Собаке так понравился вор, что животное не отпускало мужчину из гаража, требуя все больше и больше дружеских объятий.
«Ты лучшая собака, которую я когда-либо видел. Я тоже люблю тебя», — сказал вор, поцеловал ретривера и уехал.
Правоохранители говорят, что вора пока не поймали.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 13:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Сан-Диего, штат Калифорния, золотистый ретривер подружился с вором электровелосипеда и останавливал его, чтобы преступник обнял собаку и почесал ей живот, сообщает ABC 7 Chicago.".