В Харькове собака со щенком двое суток просидели в коллекторе: спасли дети
Фото: скрин
В Харькове дети пришли на помощь собаке и ее щенку, которые провалились в пятиметровый коллектор.
«Собака Мама со щенком двое суток просидела в пятиметровой яме. Другие щенки бегали вокруг и гавкали. Собаку Маму со щенком в коллекторе нашли дети, которые за ними присматривают. Дети больше суток искали способ их спасти. И обратились в «Спасение животных Харьков» через старших», — рассказали подробности истории харьковские спасатели животных.
Из ловушки собаку со щенком вытащили специалисты. На поверхности их встречали дети и хвостатые родственники.
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«Коллектор закрыли, чтобы больше туда никто не провалился», — отметили в «Спасении животных Харьков».
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 20:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове дети пришли на помощь собаке и ее щенку, которые провалились в пятиметровый коллектор".