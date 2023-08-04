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В Харькове собака со щенком двое суток просидели в коллекторе: спасли дети

Общество 20:56   04.08.2023
Оксана Горун
В Харькове собака со щенком двое суток просидели в коллекторе: спасли дети Фото: скрин

В Харькове дети пришли на помощь собаке и ее щенку, которые провалились в пятиметровый коллектор.

«Собака Мама со щенком двое суток просидела в пятиметровой яме. Другие щенки бегали вокруг и гавкали. Собаку Маму со щенком в коллекторе нашли дети, которые за ними присматривают. Дети больше суток искали способ их спасти. И обратились в «Спасение животных Харьков» через старших», — рассказали подробности истории харьковские спасатели животных.

Из ловушки собаку со щенком вытащили специалисты. На поверхности их встречали дети и хвостатые родственники.

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«Коллектор закрыли, чтобы больше туда никто не провалился», — отметили в «Спасении животных Харьков».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 20:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове дети пришли на помощь собаке и ее щенку, которые провалились в пятиметровый коллектор".