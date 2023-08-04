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У Харкові собака з цуценям дві доби просиділи в колекторі: врятували діти

Суспільство 20:56   04.08.2023
Оксана Горун
У Харкові собака з цуценям дві доби просиділи в колекторі: врятували діти

У Харкові діти прийшли на допомогу собаці та її цуценяті, які провалилися в п’ятиметровий колектор.

“Собака Мама з цуценям дві доби просиділа в п’ятиметровій ямі. Інші цуценята бігали довкола й гавкали. Собаку Маму з цуценям у колекторі знайшли діти, які за ними доглядають. Діти понад добу шукали спосіб їх врятувати. І звернулися до “Порятунку тварин Харків” через старших”, – розповіли подробиці історії харківські рятувальники тварин.

З пастки собаку з цуценям витягли фахівці. На поверхні їх зустрічали діти та хвостаті родичі.

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“Колектор закрили, щоб більше туди ніхто не провалився”, – зазначили в “Порятунку тварин Харків”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 20:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові діти прийшли на допомогу собаці та її цуценяті, які провалилися в п’ятиметровий колектор".