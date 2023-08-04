У Харкові собака з цуценям дві доби просиділи в колекторі: врятували діти

У Харкові діти прийшли на допомогу собаці та її цуценяті, які провалилися в п’ятиметровий колектор.

“Собака Мама з цуценям дві доби просиділа в п’ятиметровій ямі. Інші цуценята бігали довкола й гавкали. Собаку Маму з цуценям у колекторі знайшли діти, які за ними доглядають. Діти понад добу шукали спосіб їх врятувати. І звернулися до “Порятунку тварин Харків” через старших”, – розповіли подробиці історії харківські рятувальники тварин.

З пастки собаку з цуценям витягли фахівці. На поверхні їх зустрічали діти та хвостаті родичі.

“Колектор закрили, щоб більше туди ніхто не провалився”, – зазначили в “Порятунку тварин Харків”.