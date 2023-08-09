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Гірший сторож у світі. У США пес потоваришував із крадієм велосипеда (відео)

Світ 13:59   09.08.2023
Оксана Якушко
Гірший сторож у світі. У США пес потоваришував із крадієм велосипеда (відео)

У Сан-Дієго, штат Каліфорнія, золотистий ретрівер потоваришував із крадієм електровелосипеда і зупиняв його, щоб злочинець обійняв собаку і почухав їй живіт, повідомляє ABC 7 Chicago.

Департамент поліції Сан-Дієго повідомив, що крадіжка електровелосипеда із гаража сталася 15 липня о 22:40

Поліція розшукує злодія, але на відео камери спостереження добре видно друга, якого той знайшов перед тим, як залишити місце злочину.

Видно, як чоловік заходить у гараж і бере чорний 3-швидкісний велосипед Electra 2019 року випуску.

І тільки-но підозрюваний збирався втекти з електровелосипедом вартістю близько 1300 доларів, коли з дому вийшов собака господаря.

Але замість того, щоб гавкати на підозрюваного, золотистий ретривер дружньо привітався з ним, за що його погладили і навіть почухали живіт.

Собаці так сподобався злодій, що тварина не відпускала чоловіка з гаража, вимагаючи все більше і більше дружніх обійм.

«Ти краща собака, яку я коли-небудь бачив. Я також люблю тебе», – сказав злодій, поцілував ресивера і поїхав.

Правоохоронці кажуть, що злодія поки що не спіймали.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 13:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Сан-Дієго, штат Каліфорнія, золотистий ретрівер потоваришував із крадієм електровелосипеда і зупиняв його, щоб злочинець обійняв собаку і почухав їй живіт, повідомляє ABC 7 Chicago.".