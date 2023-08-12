Вкрав телефон, документи та гроші: у Харкові піймали грабіжника

На площі Привокзальній у Харкові чоловік побив та пограбував перехожого.

12 серпня до правоохоронців звернувся чоловік та повідомив, що на нього невідомий. Злочинець наніс перехожому тілесні ушкодження, вкрав документи, телефон та 5 тис грн, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські викрили та затримали 36-річного нападника.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.