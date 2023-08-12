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Вкрав телефон, документи та гроші: у Харкові піймали грабіжника

Суспільство 22:01   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Вкрав телефон, документи та гроші: у Харкові піймали грабіжника Фото: ГУНП в Харківській області

На площі Привокзальній у Харкові чоловік побив та пограбував перехожого.

12 серпня до правоохоронців звернувся чоловік та повідомив, що на нього невідомий. Злочинець наніс перехожому тілесні ушкодження, вкрав документи, телефон та 5 тис грн, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські викрили та затримали 36-річного нападника.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 22:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На площі Привокзальній у Харкові чоловік побив та пограбував перехожого.".