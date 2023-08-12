Вкрав телефон, документи та гроші: у Харкові піймали грабіжника
Фото: ГУНП в Харківській області
На площі Привокзальній у Харкові чоловік побив та пограбував перехожого.
12 серпня до правоохоронців звернувся чоловік та повідомив, що на нього невідомий. Злочинець наніс перехожому тілесні ушкодження, вкрав документи, телефон та 5 тис грн, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські викрили та затримали 36-річного нападника.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 22:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На площі Привокзальній у Харкові чоловік побив та пограбував перехожого.".