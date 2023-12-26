У місті на Харківщині на Різдво засяяла ялинка (фото)

У день Різдва на центральній площі Чугуєва засяяла головна ялинка.

У Чугуївській міській громаді зазначили, що на встановлення та оздоблення ялинки, прикраси, фотозони, ілюмінацію не витратили бюджетних грошей. Усе прикрасили тим, що придбали ще до початку повномасштабного вторгнення.

«Чому не відмовились від прикрашання міста? По-перше, заради дітей. Війна і так відібрала у них повноцінне дитинство. Тож нехай дітки відчують атмосферу свята в ці дні! По-друге, встановлення ялинки і години, в які буде працювати ілюмінація, узгодили з військовими. Наші захисники підтримали рішення прикрасити громаду, адже вважають, що наявність новорічної ялинки – це не гучні святкування, а символ того, що Україна жива і буде жити. Саме тому в оздобленні головної чугуївської ялинки використали не тільки гірлянди та іграшки, а і в першу чергу жовто-сині прапорці», – додали в громаді.

Нагадаємо, раніше у Чугуївській міській громаді ухвалили рішення про те, що жодних масових заходів на відкритому повітрі з нагоди Різдва, Нового року та інших зимових свят не проводитимуть.